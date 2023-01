Arsenal | sfumato Mudryk tutto su Rice | i dettagli

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’ha voglia di fare un grande colpo e dopo aver visto sfumarevogliono provare a chiudere per DeclanL‘ha voglia di fare un grande colpo e dopo aver visto sfumarevogliono provare a chiudere per Declan. Secondo quanto riportato da Sun Sport, i Gunners sarebbero pronti a offrire ben 80 milioni al West Ham per strappare il centrocampista inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo quanto riportato dall' Independent , i Seagulls hanno offerto il 28enne esterno offensivo belga all'Mudryk, i Gunners sono alla ricerca di un profilo proprio in quella zona ...Commenta per primo Non solo Ferran Torres. Secondo quanto riporta 90min , l'ha messo nel mirino un altro giocatore offensivo del Barcellona. Si tratta di Raphinha , 26enne ala offensiva brasiliana.