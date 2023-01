Italpress

ROMA - Dopo il grande successo di vendite della nuova Mazda CX - 60 PHev, sono sbarcate inle prime unità diesel che saranno lanciate nel mercato italiano nel mese di gennaio. L'inedito motore a gasolio e - Skyactiv D a sei cilindri in linea da 3,3 litri, che si andrà ad affiancare ...Dalla seduta sonobuone indicazioni per l'allenatore: Juan Cuadrado e Mattia De Scigilio , ... quando la stagione della Juventus entrerà nel vivo con il campionato e l'League. ... Arrivate in Europa le prime Mazda CX-60 diesel Agenzia di stampa ... La Mela annuncia i nuovi SoC ad alte prestazioni che andranno ad equipaggiare Mac Mini e i rinnovati MacBook Pro 14 e 16 pollici. Con M2 Max si arriva fino a 67 miliardi di transistor ...La presidentessa della Commissione europea, a pochi giorni dall'annuncio del giacimento svedese di terre rare, ha ricordato la necessità dell’Europa di affrancarsi dalla Cina e di costruire una sua ca ...