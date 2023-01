Arresto Messina Denaro | Nordio | «Grande successo del governo» È polemica Per il M5s il ministro «offende le istituzioni»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ai microfoni di Radio24, ildella Giustizia Carloha commentato l’di Matteo, latitante da 30 anni. Nello specifico, si parlava dei «sibili di rancore» riportati dai giornali da parte di chi «non si rassegna al fatto che questa grandissima operazione sia stata operata da undi centrodestra. Dopo aver lamentato un’inerzia di questonei confronti della lotta alla mafia, arriva unstraordinario». L’attribuire alla maggioranza i meriti della cattura del boss di Cosa Nostra ha fatto insorgere le opposizioni. In particolare, è il Movimento 5 stelle, per bocca della senatrice Anna Bilotti, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, a criticare il Guardasigilli: «Le affermazioni ...

Agenzia ANSA

Ho collaborato con il Ministro dell'Interno Cossiga negli anni '70 e la mia analisi sull'diDenaro è politica non tecnica. La tutela della sicurezza della Repubblica è un pezzo molto ...Una speranza che nasce dai sentimenti forti che fratel Biagio suscita, con la sua esistenza votata al bene, e che si è incrociata con la notizia dell', sempre a Palermo, del boss... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca PALERMO – Un brindisi in commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana per l’arresto del super boss Matteo Messina Denaro. Calici in alto, i componenti della commissione parlamentare, intor ...Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha ribadito che il governo non intende privare la magistratura dello strumento delle intercettazioni ...