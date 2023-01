Arresto Messina Denaro | il gesuita bergamasco a Palermo | “La mafia non è sconfitta | ma fatto che dà coraggio”

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Questonon è ladella, ma certamente dà fiducia e incoraggia il lavoro di tante persone che qui a, a partire dalle stragi, stanno lavorando sul territorio in modo generoso”. Francesco Cavallini SJ,che svolge il suo ministero a, commenta così l’emozione data dall’del boss dellaMatteo. Tra i tanti che lavorano sul territorio anche l’associazione “Addiopizzo”, che esulta: “Oggi è un giorno di festa – sottolinea Dario Riccobono, volontario – Una vittoria da parte delle istituzioni che hanno inseguito questo giorno da tanto tempo. Una persona che è latitante atutti questi anni vuol dire che ...

Agenzia ANSA

C'è un carabiniere che ieri non ha potuto festeggiare l'di MatteoDenaro perché è morto 16 anni fa mentre cercava di piazzare una telecamera nell'indagine dedicata alla cattura del boss. Cadde da un burrone a Monte Catalfano, tra Aspra e ...All'epocaDenaro aveva solo 30 anni, ma la scia di morte alle sue spalle era già molto lunga. Con l'di Totò Riina e l'ascesa di Bernardo Provenzano , la mafia decise un primo, grande, ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Il super boss della Mafia, Mattia Messina Denaro, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai Carabinieri del Ros, presso la Clinica privata ‘La Maddalena‘ di Palermo. E’ stato ...Appena catturato Matteo Messina Denaro, all'uomo che gli ha chiesto la sua identità, non si è negato. Il superlatitante, ricercato da 30 anni, è stato catturato al termine di un'operazione dei Ros a P ...