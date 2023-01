Arresto Messina Denaro | Conte | “Lo Stato non deve abbassare le difese né ora né mai”

(Di martedì 17 gennaio 2023) ROMA – “Complimenti ai magistrati e alle forze dell’ordine per l’di Matteo. La mafia nonvincere, la mafia non può vincere. Lononlené ora né mai”. E’ quanto scrive oggi in un tweet il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(foto), a proposito dell’del boss Matteo. L'articolo L'Opinionista.

I concorrenti del 'Grande Fratello Vip' hanno accolto con un lungo applauso la notizia dell'di MatteoDenaro . 'Inizio dandovi una bella notizia - ha esordito Alfonso Signorini aprendo così la ventottesima puntata, in onda lunedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5 - ...Ha scatenato un vero e proprio putiferio in rete il tweet pubblicato da Luca Bizzarri in merito alla odierna cattura a Palermo del boss MatteoDenaro. Arrestato il boss MatteoDenaro: era latitante da 30 anni Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca PALERMO (ITALPRESS) – Arrestato dopo 30 anni di latitanza dai Ros dei Carabinieri, il boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro. Messina Denaro è stato catturato nei pressi della clinica La Maddalen ...PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata storica. Lo Stato ha messo a segno un colpo di grande rilevanza contro la mafia e ha dato un segnale di fermezza alla criminalità organizzata. Nessuno deve s ...