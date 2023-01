Arresto Matteo Messina Denaro | scoperto covo del superlatitante

Agenzia ANSA

...nel suo nascondiglio prima dell'. Queste carte sono sparite perché - a differenza di ora - la casa covo di Totò Riina non venne perquisita. Il boss è in un carcere di massima sicurezza...'L'- dice - è una grande soddisfazione per tutti e ovviamente per chi l'ha fatto. Questi momenti sono particolarmente intensi perché, e lo so per esserci passato, riguardano il successo di ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Si parla ancora dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Dopo la conferenza stampa della forze dell'ordine, nelle quali è stato dichiarato che le ...Matteo Salvini sull'arresto di Messina Denaro. "Sapere che stasera un mafioso non dormirà nel suo letto mi rende soddisfatto del lavoro delle forze ...