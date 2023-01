Arresto Matteo Messina Denaro | interviene l’avvocato Taormina

(Di martedì 17 gennaio 2023) Giornata storica ieri, lunedì 16 gennaio 2023, per l’Italia: è stato arrestato. I carabinieri del Ros e la procura di Palermo hanno individuato il covo del boss, che è stato fermato alla clinica Maddalena di Palermo. Si trova a Campobello di Mazara, nel trapanese, paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette insieme al capomafia. Sulla vicenda stanno intervenendo in queste ore tante personalità: sui social si è espresso anche il noto avvocato Carlo. Leggi anche l’articolo —>, la malattia di cui soffre è tra le più letali: parla l’esperto A proposito dell’di...

Agenzia ANSA

"Rubli alla Lega Era tutta fuffa", si legge oggi sulla prima pagina de La Verità , con un titolo che scalza pure l'diMessina Denaro. In realtà, come rileva il Corriere della Sera , ...... in particolare i Ros'. Lo afferma Carlo Nordio, ministro della Giustizia, intervenuto a 'Radio 24 in 24 Mattino', all'indomani dell'diMessina Denaro. 2023 - 01 - 17 08:23:34 ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Una testimonianza che arriva in un momento caldo, a poche ore dall'arresto di Matteo Messina Denaro, pezzo grosso della mafia. Domani mercoledì 18 gennaio il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rub ...Viagra e preservativi, scarpe e orologi di lusso, un televisore di ultima generazione e vestiti griffati. Questi gli oggetti ritrovati secondo quanto si apprende nell’appartamento di via CB31, a Campo ...