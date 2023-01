Arnautovic può lasciare la Serie A | un club di Premier League è pronto all’assalto

Leggi su rompipallone

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il Bologna di Thiago Motta è reduce da una convincente prestazione che è valsa la vittoria sul campo dell’Udinese. La squadra del tecnico italo-brasiliano occupa momentaneamente la 12esima posizione in campionato. La stagione dei rossoblù è di certo stata condizionata dallo splendido stato di forma dell’attaccante austriaco, Marko, il quale con ben 8 gol si posiziona al 5 posto in classifica dei marcatori a pari punti con l’esterno del Milan Leao. FOTO: Getty – MarkoBolognaSirene inglese per: IlLa grande annata del bomber ex-Inter e la sua grande esperienza ha fatto sì che molte squadre si interessassero a lui. Come riportato da tuttomercatoweb.com sul numero 9 del Bologna ci sarebbe il forte interesse delinglese allenato da Frank Lampard, ...