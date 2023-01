Argentina | Scaloni | “Messi il migliore di sempre Allenare la Spagna? Perché no | è la mia seconda casa”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lionelha rilasciato un’intervista a Cadena Cope, ripercorrendo la cavalcata mondiale con l’: “Sapevamo quanto fosse difficile vincere la Coppa del Mondo, perciò ce la siamo goduti con la consapevolezza che chiunque potesse trionfare. È stato un viaggio incredibile. Ho ancora in testa le immagini della finale, mi rammarico di non averla chiuso nei tempi regolamentari“. Il ct dell’Albiceleste ha poi speso parole al miele per la: “È la mia, mi ha dato tanto. Allenarla in futuro? Non vedono. Mi sento parte di questo paese, hannotrattato bene gli argentini“. Infine,ha risposto alla fatidica domanda:o Maradona?: “Se proprio devo sceglierne uno, allora sto con Leo. Abbiamo ...

