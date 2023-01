Argentina | almeno 500 bambini rubati e adottati dai ‘nemici’ dei genitori

Il Riformista

... proteste che, nelle ultime settimane, hanno causato42 vittime. Le proteste, che sono ... Gli Stati Uniti si sono schierati a fianco della Boluarte, mentre, Colombia e Messico hanno di ...Spallettiin Coppa Italia vuole dare spazio a chi ha giocato meno rispetto agli altri. Ci ... l'Hertha Berlino, proprietaria del cartellino, lo manderà inper avvicinarlo alla famiglia. Festa folle in Argentina: almeno 2 morti, un bimbo in coma, rapine e saccheggi nelle celebrazioni per il Mo... L'inflazione in Argentina è esplosa al 95% a dicembre e la responsabilità di questa crisi dei prezzi è tutta della banca centrale ...