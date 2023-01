Ardea | diverbio tra studenti di scuola media | spunta un coltello

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tor San Lorenzo – Il fattaccio è accaduto oggi, 17 gennaio 2023, su viale San Lorenzo, davanti alla piazzetta del supermercato Todis. Un ragazzo è stato verbalmente aggredito da un altro, brandendo però untipo di quelli usati per fare gli innesti alle piante, a punta ricurva, con l’intento di intimorire l’avversario (se così si può chiamare). Un altro giovane, è intervenuto per allontanare l’amico dal bulletto, ma nell’allungare la mano per portarsi via il compagno, è stato lievemente colpito ad un dito. Il padre del giovane ha ritenuto di dover segnalare la cosa alle forze dell’ordine, presentando una denuncia formale alla stazione dei carabinieri. Del fatto ne sono a conoscenza anche i servizi sociali del comune di, in quanto è stata avvertita la consigliera comunale delegata del sindaco a Tor San Lorenzo, dove è ubicata la ...