Archeologia | i papiri di Ercolano svelano l’antica storia della filosofia greca

(Di martedì 17 gennaio 2023) Con un evento di lancio che si è tenuto all’Università di Pisa, è ufficialmente partito “EpicureanPolemic”, il progetto di ricerca coordinato dal professor Graziano Ranocchia del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica che ha come obiettivo lo studio e l’analisi tramite tecniche avanzate deicarbonizzati di. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Programma FARE (Framework per l’Attrazione e il Rafforzamento delle Eccellenze per la ricerca in Italia) del Ministero dell’Università eRicerca, che premia i titolari dei prestigiosi progetti dello European Research Council (ERC) con finanziamenti aggiuntivi finalizzati all’ampliamento delle ricerche già finanziate dalla Commissione Europea. Il progetto del professor Ranocchia, l’unico dell’Ateneo pisano ad essere stato approvato dal Ministero, ha ...

... ha come obbiettivo la preparazione di nuove edizioni di opere greche dedicate alla polemica tra gli Epicurei e le altre scuole filosofiche e conservate daidi Ercolano. Si tratta di un ......Nazionale di Napoli conclusasi con l'inaugurazione nella sale della collezione di Villa dei...l'opera è divisa in tre sale con tre scene distinte ed è interamente dedicato all'e agli ... Archeologia, i papiri di Ercolano svelano l'antica storia della filosofia ...