Apple punta ancora sul calcio | nel mirino la Premier League inglese - Magazine - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'azienda americana sarebbe intenzionata a presentare un'offerta per acquistare i diritti di trasmissione del massimo campionato ...... con il modello didella gamma che potrebbe finalmente utilizzare un sistema periscopico come ... alcune sostengono cheoffrirà un fattore d'ingrandimento pari a 5x, altre invece che si ... Apple punta ancora sul calcio, nel mirino la Premier League inglese L'ultima stagione di Servant esordisce sulla piattaforma streaming di Cupertino e deve rispondere ad un bel po' di domande.Apple non svela numeri di vendita dei singoli prodotti, ma AirTag (qui la recensione) sembra sia un successo tra utenti e mercato, questo almeno a giudicare dall’interesse di Google per una piattaform ...