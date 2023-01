Apple presenta M2 Pro e M2 Max | più transitor | più core e più RAM

Webnews.it

...smartphoneiPhone 14 Pro , che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.313 , rispetto agli usuali 1.385 di listino, con uno sconto del 5% e un risparmio reale di 72 . iPhone 14 Pro...L'ultima versione dell'appalcune gradite novità, tra cui alcune modifiche all'interfaccia ...come quella che ha portato l'audio spaziale al servizio di streaming sugli smartphone. Oggi ... Apple presenta MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max: caratteristiche ... Il tablet lowcost di Apple è in offerta al minimo storico con uno sconto del 21% e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Ecco caratteristiche e funzionalità ...Le oferte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un paio di Apple AirPods Pro di 2ª generazione (modello 2022) che sono ora al prezzo minimo storico.