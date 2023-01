Appello del sindaco di Amiens a Madonna | “Prestaci il nostro dipinto scomparso” Giallo sul quadro

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 gennaio 2023) “quel”. Non cessa la polemica innescata dall’acquisto all’asta del celebre “Diana ed Endimione” del pittore francese Jérôme-Martin Langlois non più presente da oltre un secolo nel Museo di Belle Arti di. La città lo rivuole e la prima cittadina della città francese si rivolge direttamente alla rock star. “, probabilmente non conosci. Ma negli ultimi giorni si è sviluppato un legame speciale tra voi e la nostra città francese. Rivolgo il mioperché presti alla città diun’opera finora scomparsa!“. Così esordisce la sindaca di, Brigitte Fouré, in un video indirizzato alla popstar e pubblicato sul suo account Facebook. Si tratta di un messaggio ...