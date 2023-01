Anziana si getta dal balcone e centra una donna

ilmattino.it

Rita ha aperto la finestra e si è lanciata nel vuoto. Da anni, secondo quanto la polizia ha finora potuto accertare, la donna soffriva di depressione. Sarebbe stato anche il figlio, presente ieri mattina sul posto, a confermare i problemi psichiatrici della madre. Dramma alla Balduina a Roma. In via Friggeri un'anziana si lancia dal terrazzo e va a finire addosso a una 42enne: entrambi ricoverate in gravi condizioni. Poco prima delle 12, Rita C., classe 1940, forse affetta da problemi psichiatrici, si è buttata dal terrazzo rovinando addosso a Paula Nausica. Le due vetture si sono fermate e gli automobilisti hanno chiamato i soccorsi.