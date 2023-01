Antonino ha una stanza e un bagno solo per sé al GF Vip | svelato il motivo

Today.it

... la figlia di Belen Rodriguez eSpinalbese. Luna Marì: la prima borsa firmata La piccola Luna Marì ha appena un anno d'età ma sui social èstar da quando è nata e in tanti non vedono l'...... discutere con Nikita, discute con quell'altro fa le cose con Antonella e poi conOgni ... Cioè nel senso a me non me ne frega niente di fare questa roba, che non entro mai indinamica ... Gf Vip, Antonino torna in casa e scoppia la lite. Gianluca Onestini: "Non ha cervello" A 1 anno d'età la piccola Luna Marì ha già un capo firmato. Tutto quello che c'è da sapere sulla sua borsa, che ha conquistato il pubblico della rete.Nel corso delle ultime ore Gianmarco Onestini si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni contro Antonino Spinalbese: ecco il motivo ...