Antonella Giuliano e Fabrizio Lo Verso | entro il mese giurano i nuovi assessori

(Di martedì 17 gennaio 2023) Altro cambio al vertice del governo della città di Monreale. Contestualmente all’ingresso del consigliere comunaleLodel Mosaico, anticipato su queste colonne e che dovrebbe concretizzarsiildi gennaio, all’interno della giunta comunale si avrà un avvicendamento tutto in casa “La Nostra Terra”. Sarà il consigliere comunalea giurare dinanzi al sindaco. Prenderà il posto dell’assessore ai rifiuti Pietro Siragusa, anche lui di Grisì, che lascerà l’incarico assunto da poco tempo, nell’agosto 2022, per motivi familiari. Ma per entrambi iingressi si pone un ostacolo da superare. In giunta non possono sedere più di tre consiglieri. Dato che ad uscirne saranno Geppino Pupella e Pietro Siragusa (entrambi non sono ...