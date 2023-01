Antonella Fiordalisi contro alcune vippone dopo l’uscita di Dana

Fanpage.it

Nel cuore della notte, alle 3 in punto,Fiordelisi ha iniziato a dare di matto accusando ... Ma non è tutto, perchè laha voluto anche sfogare la sua ben nota gelosia : 'T u stai ...Gf Vip, foglio scritto da Nikita Pelizon e mostrato adFiordelisi: si insinua il dubbio sulla nomination Gf Vip, Soleil non regge il confronto con l'ex Luca Onestini e tira fuori una '... Il papà di Antonella Fiordelisi offende una concorrente del GF ... È pesante la frase pronunciata in arabo da Dana Saber nei confronti di Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ha la fronte come ...Stefano, padre di Antonella Fiordalisi, offende una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, senza però farne direttamente il nome ...