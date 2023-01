Antonella esagera con Oriana | “Fai godere in tanti modi” | la brutta frase fuori onda | cosa è successo al GF Vip – VIDEO

Blog Tivvù

La preferita del pubblico è Oriana , che ha stravinto al televoto contro Dana e Davide, mentre gli immuni sono Micol,, Tavassi e Davide (indicati dalla Casa) oltre ad Attilio e Onestini (...... "Sei2.0" e ha confidato di non provare nulla per lei). "Io ogni volta che mi vesto la ...stai insinuando che sto con una che mi fa schifo" M"Lo so che lo dici ironicamente" edoora ... “Fai godere in tanti modi”, Antonella esagera: la brutta frase ad Oriana Antonella Fiordelisi non è rimasta soddisfatta per ciò che ... che alcune persone come Oriana Marzoli e Giaele De Donà abbiano esultato in modo palese ed esagerato all’annuncio dell’eliminazione di ...Casa editrice: CSA EditriceGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 122Prezzo: 10,00 € Nel romanzo “Più forte dell’abbandono” di Antonella Massa si racconta la storia di Bianca, una donna profondamente ...