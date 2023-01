“Antonella è una vergogna” GF Vip | il pubblico ha visto e sentito tutto su Oriana

(Di martedì 17 gennaio 2023) Una puntata da ricordare, l’ultima 28esima del GF Vip 7. Vecchie e nuove dinamiche sono emerse ancora una volta ad infestare lo spiato appartamento di Cinecittà. Una delle più tradizionali di questa edizione di certo è la guerra traFiordelisi edMarzoli. La 24enne ha fatto una uscita di cattivo gusto e ora il web è furioso con lei e grida al provvedimento. Ennesimo scivolone ignorato da Alfonso Signorini. Non assolutamente la prima volta, e non sarà di sicuro l’ultima, cheFiordelisi si rende la star di una polemica mediatica. Secondo buona parte di Twitter, neanche si è resa conto della gravità di quanto ha dichiarato al GF Vip 7 controMarzoli e nessuno, magari avrebbe dovuto farlo Alfonso Signorini, l’ha aiutata a realizzarlo. Era già capitato la scorsa settimana, con la frase ...

la Repubblica

...tra Antonino ee poi chiedendogli perché abbia definito Onestini 'furbetto'. ORIANA E DANIELE, RAPPORTO A SORPRESA Si affronta il tema del rapporto tra Oriana e Daniele, che ha preso......strada divariante 4×4. La trazione integrale fa parte del DNA di Jeep e anche Avenger avrà dunque la sua declinazione in questo senso che arriverà nel 2024. A confermarlo è stata... Me Too, Antonella Marino: "Quella volta che il regista disse: ti alzerei la gonnella. E io scappai” Antonella Fiordelisi e la pesante accusa a Oriana Marzoli: “Fai godere in tanti modi” Antonella Fiordelisi ha pronunciato una frase choc contro Oriana Marzoli in un suo sfogo durante la puntata: ...Antonella Fiordelisi si è schierata contro Oriana Marzoli giudicandola una poco di buono. Ma perché I dettagli a seguire nell'articolo... Antonella Fiordelisi non accenna a mettere da parte il suo ...