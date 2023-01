Antonella choc contro Oriana | “Fai godere in diversi modi”

(Di martedì 17 gennaio 2023) FrasediFiordelisiMarzoli: cosa è accaduto al GF Vip Ancora una volta la casa del GF Vip attira le polemiche.Fiordelisi si è resa protagonista di un’uscita decisamente fuori luogo dopo l’eliminazione dalla Casa di Dana Saber. Nelle scorse ore ha avuto luogo un acceso botta e risposta tra la influencer originaria di Salerno eMarzoli, poco dopo il verdetto del reality di Canale Cinque che ha visto la modella di origini marocchine abbandonare la Casa e Nicole Murgia salvarsi al televoto, per la grande gioia della sudamericana. Durante un blocco pubblicitariosi è così sfogata con la compagna di gioco: “Dipende sempre da chi le fa le cose. Se le avessi fatte io quelle cose, una volta ho fatto la stupida con ...

Liberoquotidiano.it

Clerici, la frase che ferma lo studioLe accuse diProprio quando sembrava che tra i due le cose paressero prendere il verso giusto, mettendo da parte tensioni e dissapori delle ultime settimane, ecco che è partita l'ennesima ... Antonella Clerici, confidenza choc: "Morire come mia mamma" Doppio dramma questa mattina a Roma, forse legato al maltempo e all'ondata di freddo di queste ore. Due uomini hanno perso la vita a distanza di poche ore e sono stati ...Antonella Fiordelisi e la pesante accusa a Oriana Marzoli: “Fai godere in tanti modi” Antonella Fiordelisi ha pronunciato una frase choc contro Oriana Marzoli in un suo sfogo durante la puntata: ...