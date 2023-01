“Antipatica” | il retroscena sul set di Che Dio Ci Aiuti per Francesca Chillemi

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 17 gennaio 2023) Che Dio ciè una delle fiction più amate del piccolo schermo nostrano. Di recente la protagonista della soap,ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha svelato alcuni aneddoti interessanti. Ma cosa ha detto nello specifico? Che Dio Ciè una delle soap nostrane più amate di tutti i tempi. La fiction va in onda da anni ma, i telespettatori non sono mai stanchi. La trama tranquilla ma avvincente ha conquistato l’interesse di milioni di fan che non si perdono nemmeno un episodio. Che Dio Cisu(Ilovetrading.it)Di recente c’è stato poi un passaggio di testimone importantissimo, Suor Angela ha lasciato il convento ed il suo posto è stato preso da Azzurra. Elena Sofia Ricci infatti ...