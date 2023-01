Ant-Man 3 | svelato il nome del ribelle del Regno Quantico di William Jackson Harper

(Di martedì 17 gennaio 2023) Con Ant-Man and the Wasp: Quantumania ormai prossimo all’uscita, i Marvel Studios hanno rivelato finalmente ildel misterioso personaggio diall’interno del MCU: Quaz. L’ attore, conosciuto principalmente per il ruolo di Chidi nella serie The Good Place, vestirà pertanto i panni dell’agguerrito Quaz, telepate nonché membro di spicco dei combattenti per la libertà che vivono nel. Ad ogni modo, il casting diper Quantumania è stato annunciato per la prima volta nell’ottobre del 2022, anche se all’epoca il suo ruolo era rimasto segreto. In quel periodo, la segretezza che circondava il suo ruolo nel film ha portato molti fans della Marvel a ipotizzare che fosse stato scritturato come la versione Terra-616 di Reed ...

and the Wasp: Quantumania aprirà la Fase 5 del MCU e i fan sono sempre più impazienti di scoprire dove ci porterà il nuovo film di Peyton Reed . In particolare, la presenza del nuovo ...Manca un mese all'arrivo nei cinema di3 , il cui titolo ufficiale, lo ricordiamo, èand the Wasp: Quantumania e così, dalla cover story di Empire magazine, continuano ad arrivare interessanti aneddoti e dichiarazioni ... Ant-Man 3: Kevin Feige sul perché darà il via alla Fase 5, prima foto di Quaz | Cinema L'attesa per Ant-Man and the Wasp: Quantumania cresce sempre di più e anche il mistero legato al personaggio di Kang. In una recente intervista, Michelle Pfeiffer e Kevin Feige hanno rivelato che tra ...Il terzo capitolo sull'eroe Marvel in uscita a febbraio svelerà alcuni retroscena sul personaggio interpretato da Michelle Pfeiffer.