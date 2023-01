Ann-Lesley | la nuova fiamma di Rupert Murdoch

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo il recente divorzio dall'attrice Jerry Hall,riparte dalla musicista Ann-Smith, 66 anni, con la quale è stato paparazzato in vacanza alle Barbados

A novembre, solo due mesi dopo il divorzio da Jerry Hall, ha conosciuto la musicista Ann-Lesley Smith, 66 anni, vedova del cantante country americano Chester Smith, e l'ha invitata per Natale. Rupert Murdoch folgorato da Ann-Lesley. Chi è la nuova fidanzata. Il magnate americano riparte dalla cantante country: avvistati entrambi alle Barbardos mentre lui continua ad avere tensioni con la quarta ex moglie. Rupert Murdoch, l'editore più importante del mondo, compirà 92 anni a marzo ed è di nuovo innamorato. Si è sposato e ha divorziato già per quattro volte.