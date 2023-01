Angelo Madonia e il feeling con Ema Stokholma | “Ci piacciamo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023)nel corso di “Ballando Con le Stelle”, ha instaurato unspeciale con Emaed al termine dello show è sfociata in una love story che li vede attualmente legati. Il maestro di ballo siciliano in passato ha avuto una relazione in passato da cui sono nate due bambine, Alessandra e Matilde. Di recente, però, la storia con la madre delle sue figlie è finita. Sul suo profilo Instagram, il ballerinoiniziava a lanciare messaggi dedicando quattro degi ultimi sei post pubblicati ad Ema. Sulla storia passata sui social: i due sono avvinghiati e in sottofondo c’è la canzone di James Morrison, “I won’t let you go” (“Non ti lascerò andare”, in italiano). Pochi minuti prima, il ballerino aveva pubblicato un aforisma di Ferzan Ozpetek, secondo ...