Angela Celentano | giallo senza fine | «Sentito l?uomo sbagliato»

Agenzia ANSA

, sparita nel 1996Il suo avvocato sostiene che volesse suicidarsi e che abbia ucciso Martina per errore •è davvero in Turchia La gip di Napoli Federica Colucci crede che occorra ancora ... Il gip, indagare sulla pista turca per Angela Celentano Quel 10 agosto 1996 Angela Celentano aveva 3 anni e con suo padre Catello, sua madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi, partecipava… Leggi ...“Abbiamo appreso dalla stampa dell’esistenza di un’indagine della Procura di Napoli: la speranza è sempre viva e la famiglia si augura che questa nuova inchiesta possa darci notizie certe su Angela”.