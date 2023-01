Angela Celentano è in Turchia | La confessione di un prete in fin di vita riapre il caso Ecco chi è l’uomo con cui vive

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il giudice ha rigettato la richiesta di archiviazione deldi, che oggi potrebbe essere in. Stiamo parlando della bambina che scomparse nel lontano 1996. Era la giornata del 10 agosto, una giornata d’estate. I suoi genitori, Catello e Maria avevano deciso di partecipare ad una gita organizzata dalla comunità cristiana che frequentavano. La chiesa evangelica di Vico Equense, nei pressi di Napoli, aveva infatti formato un gruppo per dirigersi alla volta del monte Faito. Insieme alla piccolaerano presenti anche le sue sorelle, Rossana e Naomi. Da quel giorno Catello e Maria non hanno avuto più notizie della loro piccola. Sono passati 27 anni dalla scomparsa dima il suo nome riecheggia ancora nei ...

A seguito della decisione del gip di Napoli , Federica Colucci, di riaprire la pista turca sul caso, la donna che fece aprire le indagini nel 2009, Vincenza Trentinella, ha raccontato il suo incontro in Turchia con la presunta, all'epoca 16enne, nel corso dell'ultima ...commentaè viva in Turchia Dopo la decisione del Gip di Napoli di prorogare le indagini , a 'Mattino Cinque News' parla Vincenza Trentinella , la donna che per prima aprì la strada alla '... Il gip, indagare sulla pista turca per Angela Celentano Anziché indagare e perquisire l’abitazione di Fahfi Bey, indicato dalla blogger Trentinella, gli investigatori si sarebbero recati a casa del collega Fahri Dal, che esercita nello stesso studio veteri ...L’indagine sulla scomparsa di Angela Celentano, la bambina di cui si sono perse le tracce sul Monte Faito il 10 agosto del 1996, atterra nuovamente sulla pista turca. Si tratta di un filone ...