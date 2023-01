Andriy Medvedev | l' ex comandante di Wagner lascia Putin | dove è scappato

(Di martedì 17 gennaio 2023)perde pezzi:, exdi plotone del gruppo, ha detto addio alla guerra. Avrebbe attraversato illegalmente il confine russo-norvegese, per poi presentare domanda di asilo a Oslo, come riportato dall'Ansa. In un'intervista, il militare ha detto di essere pronto a rivelare tutto ciò che sa sulle attività dei mercenari di. E anche sul suo leader Yevgeny Prigozhin.ha deciso di parlarne con Gulagu.net. Si tratta di un progetto russo sui diritti umani. E subito i media ucraini hanno provveduto a rilanciare l'intervista. L'exavrebbe attraversato la frontiera il 12 gennaio scorso, vicino alla città mineraria russa di Nickel, nella regione di Murmansk. Le ...

RaiNews

Intanto, un ex comandante del gruppo mercenario Wagner, ha chiesto asilo politico in Norvegia e si è offerto di testimoniare contro il suo fondatore, l'oligarca vicino al presidente ..., un ex comandante del gruppo mercenario Wagner, ha chiesto asilo politico in Norvegia e si è offerto di testimoniare contro il suo fondatore, l'oligarca vicino al presidente russo ... Ucraina: ex comandante del gruppo mercenario russo "Wagner" chiede asilo in Norvegia di Andrea Nicastro, inviato a Leopoli, e Redazione Online Le notizie sulla guerra di luned 16 gennaio, in diretta. La strage del missile russo su un palazzo dove vivevano 200 persone: sale ad almeno 4 ...(Adnkronos) – Un colpo al cerchio e uno alla botte. Il Cremlino loda i mercenari della Wagner, protagonisti della battaglia di Soledar, dopo la promozione, nei giorni scorsi, dell’arcinemico di Yevgen ...