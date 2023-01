Andrea Bonafede | chi è il vero prestanome di Matteo Messina Denaro | il rapporto con il boss fin da ragazzo e la casa acquistata con i suoi soldi

Corriere della Sera

... sono bastate poche ore agli investigatori per risalire all' ultimo covo del latitante, quella casa di Campobello di Mazara intestata al vero, dove 'u Siccu si nascondeva da almeno ...Intanto viene intererrogato il veroche ha prestato il proprio nome, identità digitali e documenti al boss. Leggi la diretta e gli ... Il «vero» Andrea Bonafede ammette: «Conosco Messina Denaro da sempre, la casa comprata con i suoi soldi» Come si legge su “Gds.it” starebbe parlando con i pm Andrea Bonafede, l’uomo che ha «prestato» l’identità al boss Matteo Messina Denaro. Con i magistrati avrebbe fatto mezze ammissioni, dicendo di con ...Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il 41 bis per il boss. Scoperto a Campobello Mazara, nel Trapanese, il covo dell'ex ...