Analisi di Fabio Licari | Dybala-Inter | Rimpianto in Campo e Sul Mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Un colpo vicino, poi la virata su Lukaku. Però la Joya sarebbe stato il trequartista ideale e avrebbe potuto far felice anche il bilancio… Unche si chiama. L’non è l’unica a riflettere sui passi falsi del, anche la Juve sta forse rimpiangendo Pogba e Di Maria, seguiti da problemi più complicati di quelli della Joya. Ma le situazioni sono diverse. A Torino,era ormai una storia finita. Out. E non solo per motivi calcistici: l’ultimo incontro con il procuratore è stato un’ulteriore umiliazione. L’no, era a un passo dall’argentino, sognando una grande alleanza con Lukaku. Una partnership che avrebbe potuto cambiare il volto alla squadra, una collaborazione che avrebbe potuto portare a grandi cose. Ma, alla fine, le cose non sono andate ...