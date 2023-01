Amplifon è “Top Employer” in Europa | Usa e Nuova Zelanda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) –è stata certificata per il secondo anno consecutivo “Top” per l'intera, in particolare in Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e, per la prima volta, anche per Stati Uniti, Olanda e. Topè il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro. Il programma, creato da Tops Institute, l'organizzazione globale che identifica le eccellenze nella gestione delle risorse umane, ha certificato e classificato oltre 2.000 aziende in 121 paesi. Solo le aziende che soddisfano gli standard più elevati in sei macroaree (people strategy, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, ...