Amici | la confessione di Valeria sui social | “Ecco cosa è successo a Capodanno”

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il talent showdi Maria De Filippi è un programma molto seguito dal grande pubblico italiano. A esso, ogni anno prendono parte ragazzi e ragazze dotati di grande talento in categorie artistiche quali danza e canto. Nel corso dell’edizione attualmente in corso, però, oltre alle classiche sfide per accedere alla fase serale, si è verificato il cosiddetto “noce moscata-gate”. Di recente, tramite i suoi profili, a esprimersi su quanto accaduto è stata l’ex allieva del talentMancini. Maria De Filippi ad “”, fonte: Web (ilovetrading.it)Quando si parla didi Maria De Filippi, in genere, gli argomenti di discussione principali riguardano il grande talento degli allievi della scuola; le sfide e i vari accessi alla fase serale del programma. Da alcune settimane a questa parte, ...