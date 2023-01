Amici 22 noce moscata gate | arriva il video del fratello di Wax

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Da subito Wax, il cantante di22, è stato identificato come il capobanda deldella notte di Capodanno mentre gli altri allievi coinvolti sono stati etichettati come il gruppetto che si è fatto trascinare da una brutta influenza. C’è stata per un attimo l’impressione che tutti si fossero fortemente accaniti contro di lui, la stessa Maria De Filippi ha perso momentaneamente il lume della ragione lasciandosi scappare qualche termine volgare, ma le critiche più pesanti Wax le ha ricevute proprio da alcuni suoi compagni. La dichiarazione di suomaggiore, Pietro, potrebbe sconvolgere le cose?22, le parole deldi Wax: “So tutto quello che è successo a Capodanno!” Pietro ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok un ...