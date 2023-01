Amici 22 | dopo il Capodanno gate arrivano le sfuriate di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ai loro allievi

Leggi su isaechia

(Di martedì 17 gennaio 2023)la puntata andata in onda domenica pomeriggio, nella scuola disono continuate le strigliate da parte dei prof ai propri. Nel daytime di oggi,ha convocato NDG. L’insegnante ha manifestato al giovanissimo cantante tutta la sua delusione. Io sono nera. Sono veramente nera. Tu non è che mi puoi dire “sì lo so, ho sbagliato”. Non è che te la cavi così. Ma come ti viene in mente? Come ti viene in mente una cosa del genere? Non lo so. Questa non è una cavolata, è una cosa serissima. Hai 22 anni. Non sei un ragazzino, non ne hai 12. E’ ora che tiri fuori le p**e. Che tiri fuori il carattere, la maturità. Sei stato a un passo dall’essere fuori. E l’hai visto, dei compagni sono andati fuori. Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro. Come genitore eh? Però ...