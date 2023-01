Amici 22 | Cattelan bacchetta i ragazzi | «L' hanno combinata grossa» La noce moscata? Spunta un video su TikTok

Radio Deejay

Alessandroè stato ospite ad '' di Maria De Filippi nella puntata di domenica 15 gennaio 2023: una delle più spinose e complicate.è stato il giudice della gara tra cantanti. Prima di ..., dietro le quinte22: "Noce moscata Zerbi era incazzato nero" Il presentatore TV, nel corso della sua trasmissione in diretta su Radio Deejay , ha svelato l'aria che si respirava nel ... Cattelan racconta l’esperienza da giudice ad Amici: “Erano tutti arrabbiati per Capodanno”. Cos’è successo Continua il «noce moscata gate» ed è ancora mistero su quanto accaduto la notte di capodanno ad Amici. A parlarne è anche Alessandro Cattelan che si trovava ...Ospite in veste di giudice ad Amici 22, Alessandro Cattelan ha svelato qualche dettaglio in più su ciò che è accaduto la notte di Capodanno: le sue parole ...