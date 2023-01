Pianeta Milan

Il direttore artistico del Festival di Sanremo,: \''Il tempo per l'Inter lo trovo sempre. Mi aspetto una seconda parte del campionato positiva. ......mi va' Sethu - 'Cause perse' Will - 'Stupido' Olly - 'Polvere' I conduttori di Sanremo 2023... Conferenza stampa per il toro 3 Gennaio Sport, ci siamo per Leao. Offerti 7 mln per il ... Amadeus: “Milan-Inter Sono ottimista. Su Lukaku …” | VIDEO Non cambia la posizione del direttore artistico e conduttore della 73esima edizione del Festival della musica italiana.«Su Madame non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto ...foto di www.imagephotoagency.it Novità per quel che riguarda l'Inter in vista della Supercoppa contro il Milan. Questa mattina i nerazzurri si sono allenati alla Pinetina, con la squadra che partirà ...