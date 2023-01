Allerta meteo prorogata | scuole chiuse anche domani

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe condizioni delnon accennano a migliorare e le conseguenze sul territorio, tra cadute di alberi e strade allagate sono ben visibili. Ecco che è arrivata la proroga dell’. Questa decisione porta, a quanto pare, ad un allungamento dell’effetto delle ordinanze sindacali e quindi si va verso la chiusura delleper la giornata di. Una decisione che, comunque, non tocca Benevento visto che il sindaco Mastella aveva già deciso nella giornata di ieri la chiusura degli istituti per oggi e per. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

: neve in pianura nelle prossime ore. I dettagli, la mappa e la diretta Foto : Maltempo in Campania: collegamenti difficili per Ischia e ProcidaIn conseguenza dell'avviso diarancione diramato per la giornata di mercoledì 18 gennaio 2023 , con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di vento ...A Napoli e in tutta la Regione Campania è stata prolungata l'allerta meteo. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, oggi pomeriggio è prevista una riunione con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civi ...METEO, PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA: PROROGATA ALLERTA PREVISTI TEMPORALI, VENTI ANCHE MOLTO FORTI CON RAFFICHE E MAREGGIATE ATTENZIONE A DISSESTO IDROGEOLOGICO: La Protezione Civile della ...