Allerta meteo | anche domani scuole chiuse a Napoli

La regolarità del match è seriamente messa in discussione in queste ore vista l'arancione che sta colpendo in queste ore la città di Napoli. RISCHIO RINVIO - Napoli - Cremonese, dunque, ...: neve in pianura nelle prossime ore. I dettagli, la mappa e la diretta Foto : Maltempo in Campania: collegamenti difficili per Ischia e ProcidaProseguono gli effetti della perturbazione nord atlantica che sta attraversando anche la Toscana in queste ore. Oltre a pioggia, vento e mareggiate in arrivo anche la neve, prevista per domani, mercol ...MeteoWeb La Protezione civile della Campania ha prorogato, fino alle ore 9 di giovedì prossimo, l’avviso di allerta meteo attualmente in vigore. Fino alle ore 9… Leggi ...