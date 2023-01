Allerta meteo | a Caserta è gialla | scuole regolarmente aperte

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio l'avviso diattualmente in vigore e inizialmente previsto fino a domattina. Attenzione ...Lo indica un'della Protezione civile. Attenzione, prosegue l'avviso, alle forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani si prevedono nevicate, a quote al di sopra ...Firenze: Proseguono gli effetti della perturbazione nord atlantica che sta attraversando anche la Toscana in queste ore. Oltre a pioggia, vento e mareggiate in arrivo anche la neve, prevista per doman ...Maltempo, è allerta meteo in mezza Italia. Banchine del Tevere chiuse nelle prossime ore a causa del maltempo. Lo ha deciso la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, per un ...