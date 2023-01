All’Australian Open spuntano le bandiere della Russia | il torneo le vieta Protesta l’ambasciatore

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 gennaio 2023) Una tennista russa in campo contro un’avversaria ucraina. E una bandiera russa che spunta su siepe del campo 14 del Melbourne Park. La guerra in Ucraina sconfina prepotente anche nel patinato tennis dell’Australian. Ilha deciso di bandire lerussa e bielorussa dagli spalti. Se i giocatori devono scendere in campo senza vessillo, così i loro tifosi dovranno evitare di “provocare” esibendo i colori del Paese di Putin. Durante il match di lunedì tra la russa Kamila Rakhimova e l’ucraina Kateryna Baindl, su uno dei campi all’aperto del Melbourne Park, un gruppo di quattro tifosi ha appeso una bandiera russa su una siepe. Il fatto è stato denunciato alla sicurezza del, che non è intervenuta ma ha informato la federazione australiana, che il giorno dopo – oggi – ha fatto scattare l’allarme su ...