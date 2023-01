Allarme gang in centro | sei denunciati | uno è minorenne - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 17 gennaio 2023) Al momento individuati per la rissa in un locale, ma sono in corso indagini per i collegamenti con altri episodi. Alcuni nel mirino anche per il pestaggio di ...

Al momento individuati per la rissa in un locale, ma sono in corso indagini per i collegamenti con altri episodi. Alcuni nel mirino anche per il pestaggio di ......'Mappare' il fenomeno e di fatto non si registrano ulteriori episodi di violenza ascrivibili a... ove già avvenute, fenomenologie criminali, atte altresì a produrre gravesociale nonché ... Allarme gang in centro: sei denunciati, uno è minorenne Al momento individuati per la rissa in un locale, ma sono in corso indagini per i collegamenti con altri episodi. Alcuni nel mirino anche per il pestaggio di Sant'Agostino ...Una serie di episodi di micro criminalità giovanile che ripercorre le orme della Banda Montana, sgominata la scorsa primavera ...