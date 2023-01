Alfonso Signorini sconfitto al duello degli ascolti tv | Rai Uno trionfa

(Di martedì 17 gennaio 2023) NEWS TV.altv. Il Grande Fratello Vip 7 battuto da “Il Nostro Generale”. Il palisesto di Rai Uno sembra essere imbattibile, domina infatti le televisioniitaliani fin dalle prime ore della sera. Andiamo vedere i dettagli >> “Il nostro generale”, su Rai1 arriva la serie su Carlo Alberto Dalla Chiesaaltv Il GF Vip 7, va in onda ieri, lunedì 16 gennaio 2023. La trasmissione di Canale 5, arrivata alla ventottesima dell’edizione, non si risparmia e come al solito nella puntata non sono mancati clamorosi colpi di scena, scontri infuocati tra gli ...

Il Fatto Quotidiano

Nella nuova puntata del seguitissimo reality show condotto dae andata in onda ieri sera su Canale 5, Luca Onestini tramite delle clip ha avuto modo di ascoltare cosa pensa di lui Antonino Spinalbese : 'Ha cercato di sminuire Nikita, in realtà ...Nella puntata di ieri del Gf Vip,ha tentato di far luce sui veri interessi sentimentali della venezuelana, che pare abbia visto in Dal Moro un ripiego per il mancato interesse nei ... Gf Vip, Alfonso Signorini: “Hanno arrestato il numero uno dei boss, chi è” Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 16 gennaio è andata in scena una confessione a cuore aperto di Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato dal condutto ...Edoardo Tavassi dubita sulle modalità di scelta degli immuni al Grande Fratello Vip. Subito dopo l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, il fratello di Guendalina non s ...