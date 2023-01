Alfa Romeo - Ecco una Tonale diversa dalle altre | è quella per gli Usa?

(Di martedì 17 gennaio 2023) Un esemplare della Dodge Hornet, sorella americana dell', è stato fotografato durante alcuni collaudi in Italia: la sua presenza sul nostro territorio non deve stupire, essendo prodotta sulle stesse linee della Suv del Biscione nella fabbrica di Pomigliano d'Arco, ma non è certo un indizio di un possibile sbarco del brand statunitense nel nostro Paese. Il dettaglio più interessante, semmai, riguarda la, che presumibilmente pronta ad attraversare l'oceano. Fari modificati. La Hornet è stata immortalata proprio in compagnia dellae osservando con attenzione gli scatti si può capire che l'esemplare della Suvpresenta dettagli inediti. I gruppi ottici, infatti, sono diversi da quelli dei modelli europei: la vettura della foto ...

