Al Teatro dei Documenti dal 2 al 5 febbraio l’adattamento de ‘La Bella e la Bestia’

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ildeiapre le porte a unae una Bestia Aldei, dal 2 al 52023 (Repliche ore 21, domenica 5 replica pomeridiana ore 18) va in scena la performance teatrale STORIA DI UNAE UNA BESTIA. Lo spettacolo, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont è scritto, diretto e interpretato da Alessio Chiodini (nel ruolo de La Bestia) affiancato in scena di Valentina Corti (Belle) e Giovanni Pelliccia (Narratore). Ambientato nell’ipotetica ala di un Castello, prenderà vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, portando lo spettatore a vivere una vera e propria ESPERIENZA TEATRALE grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico. Dopo le repliche romane, STORIA DI UNA ...

