Aiea, missione permanente in Centrale Ucraina Meridionale - Mondo

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha installato una missione permanente nella Centrale Nucleare dell'Ucraina Meridionale: lo ha reso noto il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi. "La bandiera dell'Aiea sventola ora sulla centrale nucleare di Pivdenno-Ukrainska, nella parte meridionale dell'Ucraina.