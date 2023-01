Afghanistan | tornano le amputazioni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Per la prima volta da quando sono tornati al potere, i Talebani hanno punito i criminali con l'amputazione. In uno stadio di calcio a Kandahar, le mani di 4 persone condannate per furto sono state amputate e altre 5 sono state frustate dopo essere state accusate «avere una relazione illegale»

In precedenza, i talebani, che dall'agosto del 2021 sono ritornati al potere in, hanno eseguito un'esecuzione pubblica di un uomo accusato di omicidio nella provincia di Farah.