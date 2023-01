Affitti turistici brevi | svolta dall’Ue sull’obbligo di versare la cedolare secca

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 gennaio 2023) Airbnb deve riscuotere eallo Stato Italiano lasugli. È questo il succo della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciata a fine dicembre in Lussemburgo, in merito alla legittimità della normativa italiana che obbliga i portali di prenotazione a operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi riscossi per conto delle locazioni non imprenditoriali e a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione conclusi tramite i portali stessi. Una sentenza attesa, partita da una vertenza iniziata nel 2017. Un punto importante, come sottolineato da Federalberghi, in attesa dei prossimi passi che toccano al Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi, recependo la sentenza europea, per consentire poi all’Agenzia ...