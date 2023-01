Aereo precipitato in Nepal | lo schianto ripreso in diretta Facebook da un passeggero | l' esplosione | poi le fiamme

RaiNews

Sonu Jaiswal, un passeggero dell'Yeti Airlinesin Nepal con a bordo 72 persone, prima di schiantarsi al suolo aveva avviato un video in diretta Facebook . Nelle immagini condivise sui social e diventate virali si ...Sonu Jaiswal era uno dei passeggeri dell'della Yeti Airlinesin Nepal con 72 persone a bordo, tutte decedute a quanto si apprende anche se non tutti i corpi risultano recuperati. ... Nepal, il passeggero filma il momento in cui l'aereo precipita e si schianta al suolo Sonu Jaiswal, un passeggero dell'aereo Yeti Airlines precipitato in Nepal con a bordo 72 persone, prima di schiantarsi al suolo aveva avviato un video in diretta Facebook. Nelle ...Un video di corcostanze che mai si erano potute vedere finora, gli ultimi istanti di vita di oltre 70 persone che non sanno che stanno per morire. Sonu Jaiswal era uno dei passeggeri dell’aereo della ...