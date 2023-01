“Addio” Lutto nella televisione italiana | se ne va uno dei grandi maestri

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) Gino Landi è morto a 89 anni. Il famoso coreografo e regista televisivo e teatrale ha legato il suo nome a quello di Pippo Baudo, col quale ha collaborato anche durante i Festival di Sanremo. Il suo vero nome era Luigi Gregorio ed era nato a Milano il 2 agosto del 1933. Ha esordito come ballerino, scoperto da Erminio Macario, poi si è imposto come coreografo firmando i sabato sera italiani da Sanremo al Festivalbar. A teatro Gino Landi ha dato vita alle coreografie di spettacoli celebri come Rugantino e Aggiungi un posto a tavola. Non appena saputa la notizia Pippo Baudo ha commentato all’Agi: “Ho saputo della morte di Gino da un amico in comune, è un momento di grande sofferenza. L’ho sentito personalmente qualche mese fa, sapevo che stava male e parlava stentatamente e non volevo disturbare, per questo chiamavo suo figlio o Cristina, la sua assistente”. Leggi anche: ...